Rosca de café con malvaviscos Tiempo Total 3 H 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Un postre frío con una consistencia similar a la de la gelatina. Una vez lista, esta rosca de café con malvaviscos se sirve con crema chantilly. Ingredientes 1 cucharada de grenetina

1 taza de café americano preparado, frío

1 cucharadita de café instantáneo

20 malvaviscos

2 tazas de crema tipo chantilly Cómo hacerlo 1. Hidrata la grenetina en ¼ de taza de café americano y déjala reposar hasta que se esponje. 2. Coloca el resto del café americano en una cacerola junto con el café instantáneo y los malvaviscos. Cocina a fuego suave hasta que los malvaviscos se hayan derretido. Retira del fuego. 3. Diluye la grenetina a baño María o en el microondas e incorpórala a la mezcla de café y malvavisco. Vierte dentro de un molde de rosca ligeramente engrasado con mantequilla y refrigera hasta que se haya cuajado completamente. 4. Para servir, desmolda la rosca en un platón y rellena el hueco con la crema chantilly.

