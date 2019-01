Palitos de queso cheddar amarillo Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 El queso cheddar fuerte le da un sabor delicioso a estos palitos de queso. Silo deseas, sustituye la páprika por chile chipotle en polvo... es más picoso y le dará un sabor ligeramente ahumado a estos palitos. Ingredientes ½ taza de queso cheddar, rallado

2 cucharadas de mostaza en polvo

½ cucharada de pimentón o páprika

1 taza de harina de trigo

½ taza de mantequilla

4 cucharadas de agua fría

2 cucharadas de levadura en polvo

Ralla el queso amarillo y mézclalo en un procesador de alimentos con el resto de los ingredientes. También lo puedes hacer en un tazón, ayudándote con un batidor de globo o en una batidora de pedestal. Cubre el recipiente con un plástico y refrigera durante por lo menos 2 horas. 2. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 3. Saca la mezcla del refrigerador, extiéndela sobre una superficie plana y forma un cuadrado de 20 centímetros de lado; corta en tiras de 1 centímetro de ancho. 4. Hornea los palitos de queso en el horno precalentado hasta que se hayan dorado, entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Revísalos frecuentemente después de los primeros 12 minutos para evitar que se quemen.

