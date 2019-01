Pastel de mucho chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Con este pastel gané un concurso de respostería en una feria. Como su título lo dice, sabe a mucho chocolate porque tiene mucho chocolate. Ingredientes 1 caja (517 gramos) de harina para pastel de chocolate

170 gramos de mezcla para pudín instantáneo

230 gramos de crema ácida

235 mililitros de aceite vegetal

4 huevos, batidos

120 mililitros de agua tibia

335 gramos de chispas de chocolate semiamargas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 350° centígrados (175° F). 2. En un tazón grande, mezcla bien la harina para pastel, mezcla de pudín, crema ácida, aceite, huevos y agua. Incorpora las chispas de chocolate y vierte la mezcla dentro de un molde de rosca grande engrasado. 3. Hornea entre 50 y 55 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Permite que se enfríe durante por lo menos una hora y media antes de desmoldar. Si lo deseas, espolvorea el pastel con azúcar glass. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.