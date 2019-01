Sopa de pollo estilo China Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La sopa china no tiene que ser complicada. Esta receta es fácil y rápida... mi versión inspirada por la receta original. Se prepara en aproximadamente media hora. Ingredientes 3 tazas (750 ml) de caldo de pollo

½ taza (125 ml) de agua

250 g de champiñones frescos, rebanados

50 g de brotes de bambú

3 rebanadas de raíz de jengibre fresco

2 dientes de ajo machacados

2 cucharaditas de salsa de soya

¼ de cucharadita de chiles secos machacados ½ kg de pechugas de pollo en tiras (sin hueso ni piel)

3 cucharadas de aceite de ajonjolí

2 cebollitas cambray picadas

1 manojo de cilantro fresco picado (opcional)

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

1½ cucharadas de fécula de maíz

1 huevo batido Cómo hacerlo 1. Coloca en una cacerola el caldo de pollo, agua, champiñones, brotes de bambú, jengibre, ajo, salsa de soya y chiles machacados. Deja que hierva y reduce la temperatura. Tapa y cocina a fuego medio mientras trabajas con el resto de los ingredientes. 2. Coloca las rajas de pollo en un tazón y revuelve con un poco de aceite de ajonjolí. 3. Mezcla la fécula de maíz y el vinagre en otro tazón y reserva. 4. Sube la temperatura de la cacerola a medio-alta y deja que vuelva a hervir. Agrega el pollo y deja que hierva de nuevo. vuelve a hervir. Vierte pausadamente el huevo mientras revuelves lentamente para que se formen una especie de hebras largas al cocerse. 5. Agrega la mezcla de fecúla de maíz y vinagre. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente hasta que el pollo se cocine y el caldo se espese un poco, aproximadamente 3 minutos. Sirve la sopa con cebollitas cambray y cilantro al centro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.