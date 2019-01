Mini pizzas en forma de flor Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta receta es tan atractiva a la vista como al paladar, además de ser saludable. Utiliza cualquier tipo de carne y/o verduras para completar tu pizza. Ingredientes 125 gramos de harina

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

1/2 barrita de mantequilla

55 gramos de queso Oaxaca rallado

150 mililitros de leche

1 cucharada de hierbas secas mixtas (opcional)

Salsa de jitomate para pizza Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220° centígrados. Engrasa una charola para hornear con aceite o mantequilla. 2. Mecla la harina, polvo para hornear, sal y mantequilla. 3. Incorpora la mitad del queso y de las hierbas, luego agrega la leche. Mezcla bien hasta lograr una masa suave. Este es un paso opcional, pero hace de tu base para pizza algo mucho más delicioso. 4. Enharina tu mesa de trabajo y amasa suavemente, extiende con un rodilla hasta que tengas una masa de 2 centímetros de ancho, luego córtala con un cortador de galletas en forma de flor. 5. Unta la salsa sobre las flores de masa y espolvorea el resto de las hierbas y el queso, así como cualquier otro ingrediente de tu elección. 6. Hornea de 15 a 20 minutos o hasta que la masa esté ligeramente dorada y el queso se haya derretido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

