Sopa de fresa Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una sopa bastante agradable durante los días calurosos. El sabor del vino en esta sopa es bastante importante, así que asegúrate de utilizar uno que te guste. Ingredientes 1 taza de vino blanco seco

1/3 taza de azúcar blanca

2 tazas de fresas picadas

Mezcla el vino y el azúar en una cacerona chica y deja que hierva durante 5 minutos, luego retírala del fuego. Deja que se enfríe. 2. Licua la mezcla junto las fresas hasta lograr una consistencia suave. Incorpora el jugo de naranja y mezcla bien. Refrigera durante por lo menos 3 horas antes de servir.

