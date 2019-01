Sopa de papa con poro Tiempo Total 1 H 9 Min Tiempo Activo 52 Min Tiempo Prep 17 Min Porciones 4 Una sopa fría bastante sencilla de preparar, pero con un sabor excepcional. Especialmente deliciosa durante los días calurosos de Mayo, sin embargo, es igualmente buena si se sirve tibia. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

3 poros, el bulbo, rebanado en aros

1 cebolla, rebanada

5 papas, peladas y en rebanadas delgadas

Sal y pimienta al gusto 1/4 cucharadita de tomillo seco

1/2 cucharadita de mejorana seca

1 hoja de laurel

5 tazas de caldo de pollo

1. Derrite la mantequilla en una olla grande a fuego bajo. Agrega el poro y la cebolla, tapa y cocina durante 10 minutos. 2. Agrega las papas y sazona con sal y pimienta. Agrega el tomillo, mejorana, laurel y mezcla bien. Tapa la olla y cocina durante 12 minutos más. 3. Agrega el caldo de pollo y deja que hierva, reduce el fuego y cocina, a medio tapar, durante 30 minutos. 4. Licua la sopa hasta lograr un puré suave y deja que se enfríe. 5. Agrega la crema justo antes de servir. Si prefieres servirla tibia, necesitas recalentarla a fuego muy lento para evitar que la crema se corte.

