Galletas de cacahuate y chocolate Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Crema de cacahuate y chocolate sobre una costra gruesa de galletas de animalitos. Estas galletas son ideales para recargarse de energía entre comidas.. o simplemente como postre. Ingredientes 1 taza de mantequilla o margarina, derretida

2 tazas de galletas de animalitos trituradas

2 tazas de azúcar glass

1 taza de crema de cacahuate

1 1/2 tazas de trozos de chocolate semiamargo

4 cucharadas de crema de cacahuate Cómo hacerlo 1. En un tazón mediano, mezcla perfectamente la mantequilla o margarina, galletas de animalitos, azúcar glass y 1 taza de crema de cacahuate. Distribuye uniformemente dentro de un molde de panqué. Presiona bien con tus manos. 2. Mezcla el chocolate con la crema de cacahuate y derrítelo a baño María o dentro del horno de microondas, moviendo ocasionalmente, hasta que esté suave. Vierte sobre la costra de galletas de animalito. Refrigera durante por lo menos 1 hora antes de cortalas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.