Obleas de wonton Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Las obleas de wonton son más fáciles de preparar en casa que de encontrarse en la tienda. Utilízalas para preparar diversos platillos de origen oriental... y muchos otros más. Ingredientes 1 huevo

1/2 taza de agua

2 tazas de harina de trigo

Cómo hacerlo 1. Bate el huevo en un tazón mediano. Incorpora el agua. 2. Mezcla la harina y la sal en un tazón grande. Crea un pozo en el centro e incorpora lentamente el huevo con agua. Mezcla bien. Si la mezcla está muy seca, agrega más agua, 1 cucharadita a la vez, hasta que se haya formado una masa manejable. 3. Amasa la masa en una superficie ligeramente enharinada hasta lograr una consistencia elástica. Corta la masa en dos. Cubre las dos bolas de masa con una toalla húmeda durante por lo menos 10 minutos. 4. Corta cada bola en cuatro piezas iguales y extiéndelas hasta formar cuadros de 27 centímetros. Corta cada uno de estos cuadros en 3 cuadros de 9 centímetros cada uno. Utilízalos en recetas que llevan obleas de wonton.

