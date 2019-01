Flores de salchicha Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Obleas de wonton rellenas de una deliciosa mezcla de salchicha italiana con dos tipos de queso. Cubiertas con un poco de crema y cebolla cambray, esta atractiva botana será la primera en desaparecer. A pesar de su presentación tan impresionante, son muy fáciles de hacer. Ingredientes 1/2 kilo de salchicha italiana desmenuzada

1/2 taza de queso Chihuahua, rallado

1/2 taza de queso tipo Colby, rallado

1 taza de salsa

24 obleas de wonton en cuadros de 9 centímetros (ver nota)

160 gramos de crema ácida

1 manojo de cebollas cambray, picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa una charola paa mini muffins. 2. Coloca la salchicha desmenuzada en un sartén grande y hondo. Cocina a fuego medio-alto hasta que se haya dorado uniformemente. Escurre y retira del fuego. 3. Agrega los quesos al sartén con la salchicha caliente, mezcla y deja que se derritan. Incorpora la salsa. 4. Acomoda las obleas de wonton en la charola de mini muffins, presionando el centro dentro del molde y dejando que las orillas queden extendidas. Coloca una cucharada de la mezcla de salchicha dentro de cada oblea. 5. Hornea durante 10 minutos o hasta que las orillas de la oblea empiecen a dorarse. 6. Pasa los wontons a un platón y agrega aproximadamente 1 cucharada de crema encima del relleno de salchicha. Espolvorea con la cebolla cambray picada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.