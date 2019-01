Flores de galleta Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 3 H 50 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 72 ¡Dilo con galletas! Galletas en forma de flor dentro de una maceta de barro. Esta receta es ideal para regalar el Día de las Madres o cualquier otra fecha importante. Ingredientes 455 gramos de mantequilla, suavizada

600 gramos de azúcar blanca

4 huevos

1 cucharada de extracto de vainilla

1 cucharada de saborizante de mantequilla

875 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Acrema la mantequila y el azúcar. Agrega los huevos, vainilla y saborizante de mantequilla. 2. Aparte, mezcla la harina, polvo para hornear y sal. Incorpora a la mantequilla y mezcla bien. 3. Refrigera de 3 a 4 horas antes de usar. Esta masa se mantiene en buen estado hasta por dos semanas, siempre y cuando esté cubierta y dentro del refrigerador. 4. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F) y engrasa y enharina charolas para hornear. 5. Extiende la masa de las galletas sobre una superficie enharinada, hasta tener un grosor de poco más de medio centímetro. Corta con un cortador de galletas en forma de flor e ensarta un palito para galleta en cada flor. 6. Hornea entre 8 y 10 minutos. 7. Decora a tu gusto. Dependiendo del tamaño de las galletas, acomoda entre 3 y 7 en una maceta de barro de 15 centímetros. Llena la maceta con frijoles secos y corta un círculo de hielo seco encima, asegurándote de que quede bien apretado. Agrega listones y disfruta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.