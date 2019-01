Rollos de plátano con coco Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un postre sencillo, fácil y delicioso. Los plátanos se bañan en jugo de limón y se dubren con coco rallado, luego se hornean y se sirven con leche condensada. Ingredientes 4 plátanos Tabasco, pelados y cortados a lo largo

2 limones, su jugo

½ taza de coco rallado, sin endulzar

1 lata (397 gramos) de leche condensada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. 2. Pela los plátanos, pártelos por mitad a lo largo y colócalos, sin encimar, en un refractario rectangular. Rocíalos con jugo de limón y espolvoréalos con el coco rallado. 3. Hornea hasta que los plátanos se hayan cocido perfectamente, aproximadamente 20 minutos. Sírvelos inmediatamente bañados con la leche condensada.

