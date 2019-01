Glorias de Monterrey Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 25 Las glorias se preparan tradicionalmente con leche de cabra y miel de maíz. Mi receta lleva leche de vaca entera y miel de agave, la cual es mucho más saludable que la miel de maíz. Ingredientes 2 litros de leche de vaca entera

5 tazas de azúcar

1/4 taza de miel de agave

6 cucharadas de extracto de vainilla

1 cucharada de bicarbonato

250 gramos de nueces picadas

Harina Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, azúcar, miel de agave y vainilla en una olla a fuego suave. Deja que hierva, incorpora el bicarbonato y baja el fuego al mínimo. Cocina, moviendo constantemente con una cuchara de madera, hasta que puedas ver el fondo de la olla al movimiento de la cuchara. Esto puede tomar entre 90 minutos y 2 horas. 2. Retira la olla del fuego, envuelve la nuez y permite que la mezcla se enfríe un poco. 3. Enharina tus manos y forma bolitas del tamaño de un limón chico.

