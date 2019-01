Cajeta de leche Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 40 Esta cajeta es relativamente fácil de preparar, pero requiere de mucha paciencia y atención durante su largo proceso de cocción. Ingredientes 2 ½ litros de leche

1 raja de canela de 15 centímetros

1 taza de azúcar morena

1. Coloca la leche junto con la canela en una olla grande a fuego medio. Cuando empiece a hervir, retira la canela y agrega el azúcar y la vainilla. 2. Reduce el fuego y cocina, sin dejar de mover, durante aproximadamente 3 horas o el tiempo necesario para que espese. 3. La cajeta estará lista cuando al poner poco de la mezcla en agua fría, se cuaje inmediatamente.

