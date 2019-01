Omelette con pimiento Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Desayuno de campeones en cuestión de minutos. El huevo se mezcla con pimiento verde picado y se cocina con un poco de aceite. Ingredientes 1 huevo

1 cucharada de agua mineral

1 cucharada de pimiento verde, picado finamente

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

1. Bate el huevo en un tazón, agrega el agua mineral y pimiento verde y sigue batiendo. Sazona con sal y pimienta. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén antiadherente chico a fuego medio-bajo y cocina el omelette durante un par de minutos, voltea y cocina 1 minuto más. 3. Sirve con con las rebanadas de jitomate.

