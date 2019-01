Chilaquiles estilo Sinaloa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Las tortillas de estos chilaquiles se rellenan de queso añejo tipo Cotija, luego se doran y se sirven bañadas en una salsa de chile ancho. Ingredientes 6 chiles anchos

1/2 cebolla

3 dientes de ajo, pelados y picados

Aceite, el necesario

Sal, al gusto

18 tortillas de maíz

1 taza de queso añejo tipo Cotija, rallado Cómo hacerlo 1. Retira las venas y semillas de los chiles y remójalos en agua caliente hasta que suavicen, alrededor de 15 minutos. Licúalos junto con la cebolla, ajo, sal y un poco del agua en que se remojaron. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego suave, vierte la salsa y cocina durante unos minutos para que tome un mejor sabor. Agrega 2 tazas de agua caliente, deja que hierva durante unos minutos más y mantenla caliente al fuego más bajo. 3. Mientras, corta las tortillas en 4 triángulos, levanta la capa delgada de la tortilla por la punta del triángulo, cuidando de no romperla, y rellena con un poco de queso; vuelve a cubrir para evitar que se salga el queso. 4. Calienta suficiente aceite en otro sartén a fuego medio y fríe poco a poco los triángulos de tortilla rellenos hasta que se hayan dorado. Retíralos del aceite y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 5. Pasa las tortillas fritas a un recipiente, báñalas con la salsa caliente y espolvorea con el queso restante. Sirve inmediatamente estos deliciosos chilaquiles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.