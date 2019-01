Totopos caseros Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una receta sencilla para preparar totopos caseros. Si no tienes una freidora, utiliza un sartén hondo o wok y calienta abundante aceite a fuego medio-alto. Ingredientes Aceite para freír

375 gramos de tortillas de maíz, cortadas en triángulos

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén o cacerola a 190°C. 2. Dora las tortillas en pequeñas porciones hasta que queden crujientes. Retira del aceite y escurre en servilletas de papel. Sazona con sal al gusto mientras aún están calientes. Sirve con salsa, guacamole o cualquier otro dip de tu elección.

