Tacos de chorizo con queso Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Tortillas de maíz rellenas de chorizo, cebolla acitronada y queso fresco, con un toque de chile chipotle. Una receta fácil y deliciosa. Ingredientes Salsa 150 gramos de tomates verdes

2 aguacates chicos, su pulpa

6 ramitas de cilantro, sólo las hojas

1 diente de ajo

Sal, al gusto Tacos 6 cucharadas de aceite

100 gramos de chorizo, frito y desmenuzado

2 cebollas medianas, en rebanadas delgadas

9 tortillas de maíz

100 gramos de queso fresco

1 chile chipotle, o al gusto, en tiritas

1. Salsa: Licua los tomates con el aguacate, cilantro, ajo y sal. Agrega un poco de agua, sólo la necesaria para licuar fácilmente. Vierte dentro de una salsera y reserva. 2. Tacos: Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio y fríe el chorizo hasta que se haya dorado perfectamente. Retira del sartén y desmenuza. 3. En la misma grasa del chorizo, sofríe la cebolla rebanada hasta que se vea transparente. Retira del sartén y reserva. 4. Pasa las tortillas por la grasa del mismo sartén, una por una, y rellénalas con chorizo, cebolla, queso y chipotle. 5. Sirve los tacos bañados en la salsa de tomate y con lechuga picada encima.

