Flautas de picadillo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 El picadillo de estas flautas se prepara con carne de cerdo, pasitas, almendras y una salsa de jitomate asado con especias. Ingredientes Aceite vegetal, el necesario

1 cebolla, picada

350 gramos de carne molida de cerdo

3 jitomates, asados y pelados

1 pizca de clavo molido

1 pizca de pimienta molida 1 pizca de canela molida

Sal, al gusto

30 gramos de pasitas

30 gramos de almendras, peladas y picadas

8 tortillas de harina Cómo hacerlo 1. En una sartén con 3 cucharadas de aceite caliente, sofríe la cebolla hasta que esté transparente; agrega la carne y cocina hasta que pierda su color rojo. 2. Licua los jitomates con el clavo, pimienta, canela y sal. Vierte sobre la carne y agrega las pasitas y las almendras. Cocina hasta que la carne se haya cocido completamente y la mayor parte de líquido se haya evaporado. 3. Calienta ligeramente las tortillas para que se ablanden, rellénalas con picadillo y enróllalas apretadas, como flautas. 4. En otra sartén, calienta suficiente aceite a fuego medio-alto y fríe las flautas hasta que se vean doradas. 5. Sirve de inmediato, acompañadas con salsa picante. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.