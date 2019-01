Sopa de jaiba Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Carne de jaiba, calabacitas y papas en un caldo de pollo con chiles cascabel y anchos. Esta sopa puede prepararse también con camarones en lugar de jaiba. Ingredientes 4 chiles cascabel

3 chiles anchos

2 cucharadas de aceite

1 cebolla, picada

½ kilo de pulpa de jaiba

2 papas chicas, peladas y en cubitos 4 pimientas negras

Sal, al gusto

6 tazas de agua

3 calabacitas, cortadas en cubitos

2 ramas de epazote

1. Retira las venas y semillas de los chiles y remójalos en agua caliente durante 15 minutos hasta que se suavicen. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una olla a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe durante unos minutos hasta que se haya acitronado. Incorpora la pulpa de jaiba y las papas y cocina hasta que las papas se hayan ablandado un poco. 3. Licúa los chiles remojados junto con ½ taza del agua en que se remojaron, las pimientas y un poco de sal. Cuela y vierte dentro de la olla con la jaiba. Agrega 6 tazas de agua, calabacitas, epazote y caldo de pollo en polvo. Cocina a fuego medio hasta que las verduras se hayan suavizado.

