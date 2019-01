Sopa de papa y panela Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Papas, jitomate y panela en caldo de pollo. Esta sopa se sirve sobre totopos de maíz o tiritas de tortilla fritas. Si lo deseas, sustituye el caldo de pollo por caldo de vegetales para hacer esta sopa vegetariana. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

½ cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

3 papas chicas, peladas y en cubos

2 jitomates, picados 1 litro de agua

Caldo de pollo granulado, al gusto

½ panela, en cubos

Totopos de maíz o tiras de tortilla fritas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla, ajo, papas y jitomates. Cocina hasta que el jitomate cambie de color y las papas se empiecen a ver cristalinas. 2. Agrega el agua y sazona con el caldo de pollo granulado. Baja el fuego a medio-bajo y cocina hasta que las papas estén bien cocidas y la sopa haya tomado un buen sabor, aproximadamente 15 minutos. Apaga y agrega los cubitos de panela. 3. Para servir, coloca los trozos de tortilla frita en el fondo de los platos y vierte la sopa bien caliente encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.