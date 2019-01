Sopa de pepino Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Rodajas de pepino sofritas terminan de cocinarse en un caldo de pollo con un poco de leche y yemas de huevo, dando como resultado una sopa ligeramente espesa. Deliciosa si se sirve con gotas de jugo de limón y crutones. Ingredientes 1 pepino grande, pelado y en rodajas delgadas

Sal y pimienta

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 litro de caldo de pollo

3 cucharadas de fécula de maíz

1 taza de agua

2 yemas de huevo

Sazona el pepino con sal y deja que repose durante 1 hora, luego escúrrelo bien. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola, agrega las rodajas de pepino y sofríe hasta que las veas transparentes. Vierte el caldo de pollo y, cuando suelte el hervor, baja el fuego y cocina durante 15 minutos. Sazona con sal y pimienta. 3. Diluye la fécula de maíz en 1 taza de agua y agrégala a la cacerola. Cocina durante un par de minutos. 4. Bate las yemas de huevo junto con la leche e incorpora a la sopa lentamente, en un chorrito contínuo. 5. Sirve caliente y acompaña con limón y crutones.

