Sopa de queso Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una receta originaria de Cananea, Sonora. Rajas de chile poblano y papas picadas en un caldo de pollo con leche y quesos Chihuahua y panela. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

½ cebolla, finamente picada

3 jitomates, pelados, sin semillas y finamente picados

3 chiles poblanos o morrones, asados, pelados y en rajas

6 tazas de caldo de pollo 2 tazas de leche

4 papas, peladas y picadas

Sal, al gusto

200 gramos de queso Chihuahua, en cuadritos

200 gramos de queso panela, en cuadritos Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Agrega el jitomate y cocina hasta que cambie de color, aproximadamente 5 minutos. 2. Incorpora las rajas de chile, revuelve y baña todo con el caldo de pollo y la leche. Al soltar el hervor, incorpora las papas y cocina hasta que estén suaves. 3. Agrega los quesos y apaga inmediatamente para evitar que hiervan. 4. Sirve caliente y acompaña con tortillas de harina. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.