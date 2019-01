Sopa de hongos y huitlacoche Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Un verdadero festín de hongos: champiñones, portobello, huitlacoche y más en un caldo de pollo con apio. Esta sopa se sirve con queso Oaxaca. Ingredientes 2 litros de caldo de pollo

10 varas de apio, sin hojas y picado grueso

½ litro de leche entera

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cebolla chica, finamente picada

2 elotes tiernos, desgranados 200 gramos de hongos variados, picados

100 gramos de hongos portobello, picados

100 gramos de huitlacoche, lavado y picado

1 cucharada de epazote, lavado y picado

Sal, al gusto

1. Hierve el caldo de pollo, luego agrega el apio y cocina a fuego medio-bajo hasta que esté suave. Pasa el apio a la licuadora y licuálo con un poco de caldo de pollo, cuélalo y regrésalo a la olla. Agrega la leche. 2. Calienta la mitad de la mantequilla a fuego medio, acitrona la cebolla e incorpórala a la olla con el caldo; cocina a fuego muy suave durante unos minutos, luego agrega los granitos de elote y cocina durante unos minutos más. Retira del fuego. 3. Calienta el resto de la mantequilla en un sartén grande y saltea los hongos hasta que se hayan ablandado. Retira los hongos del sartén y colócalos en un recipiente. En el mismo sartén cocina el portobello hasta que se reseque. Aparte, cuece el huitlacoche al vapor. 4. Agrega todos los hongos, el huitlacoche y el epazote a la olla con el caldo. Regresa al fuego y cocina hasta que todo se haya calentado perfectamente. 5. Sirve caliente y agrega queso en cada plato.

