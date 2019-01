Sopa de fideos con tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Sopa de fideos en caldo de frijoles de la olla y servida con trocitos de tocino dorado. Los fideos se fríen en la grasa del tocino, dándole a esta sopa un sabor incomparable. Ingredientes 250 gramos de tocino, rebanado

100 gramos de pasta de fideos delgaditos

3 dientes de ajo chicos, pelados y picados

4 tazas de caldo de frijoles de la olla

1 taza de agua

1. Dora el tocino en una olla a fuego medio hasta que quede bien crujiente. 2. Retíralo de la olla y, en la grasa del tocino, fríe los fideos junto con el ajo, hasta que se hayan dorado ligeramente. 3. Agrega el caldo de frijoles, agua y consomé granulado. Deja hervir hasta que los fideos estén cocidos. Mientras, desmenuza el tocino.

