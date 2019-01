Sopa de verduras con crema Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Champiñones, ejotes, elote y acelgas en un caldo de pollo con leche y crema. Si quieres ahorrar tiempo, utiliza champiñones, elotes y ejotes de lata, pero asegúrate de escurrirlos. Ingredientes 4 tazas de caldo de pollo

1 cucharadita de fécula de maíz

½ taza de agua fría

1 taza (250 mililitros) de leche evaporada

1 taza (250 mililitros) de crema

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cucharadita de aceite 8 cebollitas cambray, rebanadas

125 gramos de champiñones, rebanados

2 elotes tiernos, desgranados

250 gramos de ejotes, cocidos, despuntados y picados

1 taza de acelgas o espinacas, picadas

2 tallos de apio, picado

1. Calienta el caldo de pollo en una olla y mantenlo a fuego bajo. 2. Disuelve la fécula de maíz en ½ taza de agua fría y vierte dentro de la olla con el caldo; revuelve bien para deshacer los grumos y cocina hasta que espese moviendo de vez en cuando. Deja entibiar y agrega la leche y la crema. Apaga y reserva. 3. En una sartén derrite la mantequilla con el aceite y sofríe la cebolla, champiñones, elote, ejotes, acelgas o espinacas y apio. Vierte dentro de la olla del consomé, vuelve a encender el fuego y cocina a fuego lento durante 10 minutos. Sirve caliente.

