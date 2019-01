Arroz frito con champiñones y huevo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta estilo oriental. El arroz cocido se fríe en un poco de aceite, luego se mezcla con huevo, champiñones y hierbas. Fácil y deliciosa. Ingredientes 1 taza de arroz

2 tazas de agua

Sal y pimienta, al gusto

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

2 dientes de ajo, pelados y picados ½ kilo de champiñones frescos, limpios y rebanados

3 hojas de albahaca, lavadas y picadas

1 cucharadita de estragón

3 cucharadas de aceite

1. Coloca el arroz en una olla con 2 tazas de agua hirviendo y un poco de sal. Tapa, baja el fuego y cocina hasta que el arroz se haya cocido y el agua absorbido, aproximadamente 20 minutos. 2. Mientras, derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio, fríe el ajo, champiñones, albahaca y estragón. Reserva. 3. Aparte, calienta el aceite a fuego medio, agrega el arroz e incorpora poco a poco los huevos, revolviendo después de cada adición para que se cuezan. Añade los champiñones fritos con sus olores y sazona con sal y pimienta.

