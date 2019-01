Pesto Tiempo Total 8 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Pesto tradicional: hecho a base de albahaca, aceite de oliva, piñones y queso parmesano. En lo personal me gusta agregar un poco de perejil fresco. Sin embargo, como perejil no es parte de la receta auténtica no te preocupes si no lo usas. El pesto es bastante versátil: pruébalo sobre pan tostado, revuelve con pasta o utiliza como aderezo del pollo asado, borrego o salmón. Ingredientes 2 tazas (125 g) de hojas de albahaca

4 dientes de ajo

¾ de taza de queso parmesano rallado

½ taza de aceite de oliva

¼ de taza (30 g) de piñones

1 manojo chico de perejil picado (opcional) Cómo hacerlo 1. Licua albahaca, ajo, queso parmesano, aceite de oliva y piñones hasta obtener una pasta suave. Si lo deseas, agrega el perejil. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.