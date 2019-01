Pasta de huevo hecha en casa Tiempo Total 33 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Una receta básica de pasta de huevo ("noodles")l. Para formar la masa puedes utilizar el accesorio de gancho de tu batidora eléctrica o las manos. Ingredientes 2¾ tazas (345 g) de harina

1 pizca de sal

2 huevos batidos

½ taza de leche semi-descremada

20 g de mantequilla Cómo hacerlo 1. Mezcla el harina y la sal en un tazón grande. Agrega los huevos batidos, leche y mantequilla. Mezcla bien y amasa hasta formar una masa suave, aproximadamente 5 minutos. Cubre el tazón y deja reposar durante 10 minutos. 2. Extiende la pasta con el rodillo sobre una superficie enharinada. Forma una capa delgada, pero que no se vea transparente. Corta la pasta en la forma deseada. 3. Permite que la pasta se seque al descubierto antes cocer. 4. Para cocer la pasta, hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta, revuelve ligeramente con una cuchara de madera y permite que hierva otra vez. La pasta estará lista cuando empiece a subir a la superficie, no más de 30-45 segundos. 5. Escurre la pasta en un sedazo grande y usa a tu gusto.

