Caldo de pollo casero Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 5 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Un caldo básico de pollo con zanahoria, apio y cebolla. Sírvelo tal cual o agrega más verduras o arroz a tu gusto. Ingredientes 1 pollo entero

4 zanahorias, cortadas a la mitad

4 tallos de apio, cortados a la mitad

1 cebolla grande, cortada a la mitad

Sal y pimienta negra recién molida al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, zanahorias, apio y cebollas en una olla. Cubre con con agua y calienta a fuego alto hasta que hierva, luego reduce el fuego a bajo y cocina, sin tapar, hasta que la carne del pollo se desprenda de los huesos. Retira la espuma que se forma en la superficie. 2. Saca el pollo y las verduras de la olla y cuela el caldo. Separa la carne de pollo de los huesos y pica las zanahorias, apio y cebolla. Regresa la carne de pollo y las verduras picadas a la olla con el caldo. Sazona con sal y pimienta, y calienta de nuevo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

