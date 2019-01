Aderezo rosa de mayonesa Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 El color rosa de este aderezo viene de la mezcla de mayonesa y salsa cátsup. Los jalapeños le dan un sabor ácido bastante agradable al paladar. Ingredientes 1 taza de mayonesa

2 cucharadas de salsa cátsup

3 cucharadas de chiles jalapeños picados

3 cucharadas de pepinillos picados Cómo hacerlo 1. Mezcla bien todos los ingredientes. 2. Utiliza para aderezar los tacos de pescado capeado o sirve sobre filetes de pescado a la plancha.

