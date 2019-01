Aderezo de fresas y chile jalapeño Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 La primera vez que vi este aderezo, pensé que no me gustaría. Ahora lo prepara siempre que quiero impresionar a mis amigos cuando preparamos hamburguesas de camarón en casa. Ingredientes ½ taza de fresas, lavadas y desinfectadas

½ taza de chiles jalapeños, picados

Vinagre de los jalapeños, al gusto

Vinagre de los jalapeños, al gusto

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Pica las fresas y colócalas en un tazón; mézclalas con los chiles jalapeños y agrega el vinagre de los mismos. Si es necesario, agrega sal. 2. Sirve para acompañar hamburguesas de camarón… o de res.

