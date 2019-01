Salsa de jitomate y champiñones Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una salsa al estilo italiano, ideal para bañar filetes de pescado a la plancha. Los jitomates se cuecen en aceite, mismo que se queda en la salsa. Ingredientes ¼ de taza de aceite

8 dientes de ajo, picados

6 jitomates enteros

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de champiñones, rebanados Cómo hacerlo 1. En una sartén honda calienta el aceite a fuego medio. Sofríe los ajos evitando que se doren, luego agrega los jitomates enteros, tapa, baja el fuego y cocina durante 10 minutos o hasta que empiecen a desbaratarse. Destapa y mueve de vez en cuando. 2. Retira los jitomates del fuego, machácalos dentro de la sartén y sazónalos con sal y pimienta. 3. Cuela la salsa, regrésala a la sartén y agrega los champiñones. Deja que dé un último hervor para que se cuezan los champiñones y apaga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.