Ancas de rana empanizadas Tiempo Total 59 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una botana que sorprenderá a todos tus invitados. Las ancas de rana se empanizan con hojuelas de maíz granuladas y se doran en aceite bien caliente. Ingredientes 1 kilo de ancas de rana

Sal y pimienta, al gusto

1 taza (250 mililitros) de leche

3 huevos

1 cucharadita de salsa inglesa

Hojuelas de maíz granuladas o pan molido para empanizar

Aceite para freír Cómo hacerlo 1. Lava las ancas de rana, quitando todo exceso de agua con una toalla de papel absorbente. Salpimiéntalas, báñalas con leche y deja marinar dentro del refrigerador durante 30 minutos. 2. Bate un poco los huevos junto con la salsa inglesa dentro de un tazón. 3. Pasa las ancas de rana por el huevo batido y luego por las hojuelas de maíz granulado, presionando con tus dedos para que se forren bien. 4. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las ancas de rana hasta que tomen un color dorado. 5. Sirve con ensalada verde y sopa de arroz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

