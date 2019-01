Surimi en crema de chipotle Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Rebanadas de surimi en una salsa de crema con mayonesa y chile chipotle adobado. Pepara este platillo de cuaresma en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes ½ kilo de surimi

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

½ cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

1 lata (225 gramos) de media crema

3 cucharadas de mayonesa

1 lata chica (105 gramos) de chile chipotle adobado, sin semillas

1 cucharada de consomé de pescado en polvo Cómo hacerlo 1. Parte las barritas de surimi en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros.

Derrite la mantequilla en una sartén amplia, fríe ahí la cebolla, el ajo y el surimi hasta que la cebolla se vea transparente, pero no dorada. 2. Licua juntos la media crema, mayonesa, chile chipotle y consomé en polvo; vierte sobre el surimi. 3. Cocina durante un par de minutos para que los ingredientes se integren perfectamente. Rectifica la sazón y apaga.

