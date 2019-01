Chilpachole de jaibas y camarón Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 En esta receta tradicional, las jaibas y los camarones se guisan en una salsa de chile ancho. Este platillo se prepara en un abrir y cerrar de ojos, siempre y cuando compres las jaibas ya limpias. Ingredientes 6 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 dientes de ajo

2 cebollas chicas

2 cucharadas de aceite

2 litros de agua

1 kilo de jaibas, perfectamente limpias y cortadas a la mitad ½ kilo de camarones, con cabeza y sin pelar

2 cubos de consomé de camarón

1 cucharada de Jugo Maggi®

1 rama de epazote

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Tuesta los chiles, cuidando que no se quemen, y muélelos en la licuadora junto con el ajo y las cebollas. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite a fuego medio y fríe la salsa anterior por un par de minutos. Agrega el agua y, cuando empiece a hervir, agrega las jaibas, camarones, consomé de camarón, Jugo Maggi® y epazote. Cocina a fuego medio hasta que las jaibas estén suaves, aproximadamente 5 minutos. Rectifica la sazón. 3. Sirve con tortillas caliente y acompaña con arroz rojo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.