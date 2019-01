Empanadas de marlin Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Empanadas de masa de maíz rellenas de un guiso de marlin con jitomate, cebolla y chile serrano. Sirve este antojito mexicano con lechuga, rábanos y salsa de jitomate. Ingredientes Empanadas 1/2 kilo de marlin, desmenuzado

1 taza de aceite vegetal

¼ de cebolla, picada

3 jitomates, picados

1 chile serrano, picado

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de masa de maíz para tortillas

½ lechuga chica, rebanada y desinfectada

6 rábanos, rebanados Salsa 6 jitomates

1 trocito de cebolla

1 pizca de orégano seco

Sal, al gusto

1 cucharada de aceite Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio, agrega el marlín y sofríe un poco. Incorpora la cebolla, jitomates, chile serrano y ajo y cocina hasta que todo se haya cocido. Sazona con sal y pimienta, retira del fuego y permite que se enfríe un poco. 2. Mientras, amasa la masa de maíz y haz tortillas delgadas. Rellena las tortillas con el guiso, séllalas de las orillas presionando con un tenedor o las yemas de tus dedos. 3. Calienta el aceite restante en un sartén a fuego alto y fríe las empanadas hasta que se doren. Escurre el exceso de grasa colocándolas sobre papel absorbente. 4. Para preparar la salsa, hierve los jitomates, pélalos y muélelos en la licuadora junto con la cebolla, orégano y sal. Fríe esta salsa en una olla con 1 cucharada de aceite, hasta que quede bien sazonada. 5. Sirve las empanadas cubiertas con lechuga y rábanos y báñalas con la salsa de jitomate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

