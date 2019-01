Salpicón de marlin Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 19 Min Porciones 2 Un platillo perfecto para la cuaresma. El marlin ahumado se mezcla con lechuga, pimiento, zanahoria y cebolla con chile serrano marinada en jugo de limón. Ingredientes ½ cebolla, picada

2 chiles serranos verdes (o al gusto), picados

Sal y pimienta, al gusto

Salsa inglesa, al gusto

1 limón, su jugo

2 zanahorias, peladas y ralladas ½ lechuga chica, rebanada y desinfectada

1 pimiento morrón rojo, cortado en tiras

2 cucharadas de cilantro, picado

½ kilo de marlin ahumado, desmenuzado

4 cucharadas de vinagre de chile jalapeño

1. En un tazón amplio coloca la cebolla picada y el chile verde, salpimienta y baña con salsa inglesa y el jugo de limón. Deja marinar por 10 minutos. 2. Incorpora la zanahoria, lechuga, pimiento, cilantro y marlin. Mezcla el vinagre de chile con el aceite de oliva y vierte sobre la mezcla, revuelve bien. 3. Sirve con galletas saladas o tostadas.

