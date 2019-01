Pan al comal con jarabe de mango Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 30 Una receta fácil para preparar un pan con sabor a vainilla que se cocina en el comal o la parrilla, no el horno, y que se sirve bañado de un jarabe de mango. Ingredientes 1/2 kilo de harina

2 cucharadas de extracto de vainilla

2 1/2 cucharadas de bicarbonato

725 gramos de azúcar

2 tazas de agua

1/4 de manteca o mantequilla

1. Para preparar el jarabe, coloca 225 gramos de azúcar en una olla a fuego mediano. Después de 1 minuto vierte 1/2 taza de agua y el jugo de mango; sube la flama para que la mezcla hierva y deja que burbujee durante 2 minutos. Apaga y deja enfriar. 2. En un tazón grande, mezcla la harina, bicarbonato de sodio y el azúcar restante. Agrega la mantequilla y el agua restante y amasa hasta que todos los ingredientes se hayan integrado perfectamente. Forma 30 bolitas con la masa. 3. Calienta un comal a fuego medio y coloca las bolitas sobre éste y aplánalas con la palma de tu mano hasta lograr el grosor deseado. Cocínalas en el comal volteando unas 3 veces, hasta que se hayan cocido perfectamente. 4. Sirve el pan bañado con jarabe de mango.

