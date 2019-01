Tortitas de marlin ahumado Tiempo Total 37 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 2 El marlin se mezcla con acelgas y cebolla sofritas. Las tortitas se sirven sobre un espejo de salsa de tomate verde sazonada con consomé de camarón. Ingredientes 300 gramos de marlin ahumado, desmenuzado

½ kilo de tomates verdes

1 diente de ajo

1 cucharada de cilantro

1 trozo de cebolla

Aceite para freír, el necesario

1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de consomé de camarón granulado

½ cebolla chica, finamente picada

6 hojas de acelgas, sin rabo y picadas

2 huevos, batidos

Sal de ajo, al gusto

Calienta 2 cucharadas de aceite en otro sartén grande, acitrona la cebolla picada y luego agrega las acelgas; cocina hasta que éstas se hayan marchitado. 4. Añade el marlin desmenuzado y mezcla hasta que se incorporen todos los ingredientes. Retira del fuego, permite y agrega el huevo y la sal de ajo; revuelve bien hasta lograr una mezcla uniforme. 5. En un sartén hondo y antiadherente, calienta suficiente aceite a fuego medio. 6. Forma tortitas de tamaño regular y fríelas en aceite bien caliente hasta que se hayan dorado por ambos lados. Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 7. Sirve las tortitas sobre un espejo de salsa verde caliente y adorna con aros de cebolla.

