Langosta en salsa de queso con vino blanco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 La langosta cocida y en trocitos se guisa durante unos minutos en una salsa de tomate con queso mozzarella y vino blanco. Ingredientes 8 colas de langosta

Sal, al gusto

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla, picada finamente

1 pimiento morrón verde, sin semillas ni venas y picado finamente

½ taza de harina de trigo 1 taza de leche

1 cucharada de mostaza

1 taza de queso mozzarella, rallado

1 ½ tazas de puré de tomate

1 cucharada de vino blanco seco

1. Cuece las colas de langosta en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que hayan tomado un color rojo brillante, aproximadamente 10 minutos. Saca la carne de la costra y córtala en trocitos. 2. En un sartén a fuego medio, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva. Agrega la cebolla y el pimiento y cocina hasta que la cebolla se vea transparente y el pimiento suave. 3. En un tazón chico, mezcla la harina con la leche hasta que no queden grumos, luego incorpora la mostaza y el queso rallado. Vierte la mezcla dentro del sartén con la cebolla y pimiento y cocina a fuego lento, sin dejar de mover, hasta que mezcla espese. 4. Añade el puré de tomate, vino blanco, salsa de soya y sal; revuelve bien y cocina hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado perfectamente. No permitas que la salsa hierva ya que puede cortarse. 5. Por último, incorpora los trocitos de langosta y cocina durante unos minutos más antes de servir.

