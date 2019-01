Langosta al horno fácil y deliciosa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 2 La langosta se hierve, luego se baña en una mezcla de caldo de pescado y vino blanco antes de hornearse cubierta de pan molido. Ingredientes 1 langosta de aproximadamente 1 kilo de peso

1 barrita (90 gramos) de mantequilla, uso separado

2 cucharaditas de sal

¼ de cucharadita de pimienta

½ taza de caldo de pollo o de pescado 2 cucharadas de vino blanco seco

3 dientes de ajo, picados finamente

2 cucharadas de perejil, picado finamente

1 ½ tazas de pan molido Cómo hacerlo 1. Corta la langosta por la mitad a lo largo y cuécela en una olla con agua hirviendo hasta que tome un color rojo brillante, aproximadamente 10 minutos. Cuida que no se pase de ese punto. 2. Precalienta el horno a 170° centígrados y engrasa un refractario grande con un poco de mantequilla. Coloca las mitades de langosta dentro del refractario, sazónalas con sal y pimienta y báñalas con el caldo y el vino blanco. 3. Derrite ½ barrita de mantequilla en un sartén chico a fuego medio. Agrega el ajo y cocina hasta que se vea transparente, luego agrega el perejil y el pan molido. Cocina, sin dejar de mover, hasta obtener una mezcla homogénea. 4. Cubre las mitades de langosta con esta mezcla y hornea hasta que la mezcla de pan se haya dorado, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

