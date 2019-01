Sashimi de pescado Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Un platillo delicioso en cuestión de minutos debido a que no requiere cocción. Prepáralo con tu pescado favorito y sírvelo como botana, entrada o plato fuerte. Esta receta no lleva sal debido a que la soya aporta suficiente. Ingredientes 1 kilo de carne de pescado fresco (atún, lenguado, dorado o robalo)

1 cebolla grande, en medias lunas delgadas

Chile serrano verde, picado

Pimienta, al gusto

8 limones, su jugo

Salsa de soya, al gusto Cómo hacerlo 1. Corta el pescado en rebanadas muy finas y pequeñas. 2. Coloca la cebolla en un recipiente mediano y sazona con pimienta. Añade el chile serrano y el jugo de limón y mezcla bien. Incorpora el pescado y báñalo con bastante salsa soya, mezcla bien y deja marinar durante 10 minutos dentro del refrigerador. 3. Sirve acompañado con tostadas o galletas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.