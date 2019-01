Filete de pescado en salsa poblana Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 2 Filetes de pescado fritos, bañados en una salsa de chile poblano con jitomate y cubiertos con queso gratinado. El vino blanco en la salsa le da un toque gourmet a este platillo. Ingredientes Aceite vegetal, el necesario

1 cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

2 jitomates medianos, picados

2 chiles poblanos, asados, pelados, sin semillas y en rajas

½ taza de vino blanco, o agua

1 cucharada de consomé de pollo granulado ½ cucharada de orégano

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta, al gusto

½ kilo de filete de pescado

Sal de ajo, al gusto

Harina, la necesaria

1. Calienta 1 una cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo y cocina hasta que se hayan acitronado, entre 3 y 5 minutos. Agrega el jitomate y las rajas de chile y cocina a fuego lento por 5 minutos o hasta que el jitomate y el chile poblano se hayan suavizado. 2. Añade el vino blanco (o agua), consomé, orégano y azúcar y cocina durante 5 minutos más. Sazona con sal y pimienta al gusto. 3. Sazona los filetes de pescado con sal de ajo y enharínalos ligeramente. Calienta suficiente aceite en un sartén grande a fuego medio-alto y fríe los filetes, volteándolos sólo una vez, hasta que se hayan dorado. 4. Pasa los filetes a un refractario, báñalos con la salsa de chile poblano y cúbrelos con el queso. Hornea en horno precalentado a hasta que el queso se haya fundido. 5. Sirve acompañado con arroz blanco y una ensalada de lechuga o verduras al vapor.

