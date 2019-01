Sopa de alubias con jamón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 La mejor receta para darle un buen uso a las sobras de jamón horneado. Esta deliciosa sopa de frijoles blancos con jamón es bastante reconfortante durante los días de invierno. Ingredientes 500 gramos de alubias chichas remojadas toda la noche

3½ litros de agua

1 trozo de jamón, de preferencia con hueso

1 cebolla finamente picada

2 zanahorias rebanadas 2 tallos de apio picados

1 diente de ajo machacado

¼ de cucharadita de pimienta negra recién molida

½ cucharadita de pimentón (páprika) Cómo hacerlo 1. Agrega el jamón y los frijoles remojados en una olla con agua a fuego medio-alto. Deja que hierva, reduce la flama y cocina a fuego lento hasta que los frijoles empiecen a ablandarse. 2. Si el jamón tiene hueso, retíralo de la olla y separa la carne. Saca 1/3 de los frijoles y machaca o muele en un procesador de alimentos. 3. Regresa el jamón y los frijoles machacados a la olla. Agrega la cebolla, zanahoria, apio, ajo, pimienta y el pimentón. Cocina a fuego lento hasta que las verduras se se hayan ablandado. Sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.