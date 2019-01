Sopa de bolitas de masa Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las bolitas se preparan con masa de maíz y queso adobera, luego se fríen antes de incorporarse al caldo de jitomate sazonado con consomé de pollo. Ingredientes 250 gramos de masa de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear

4 tazas de agua

Sal, al gusto

150 gramos de queso adobera, rallado

1 jitomate mediano 1 cebolla mediana

1 diente de ajo

1 cubo de consomé de pollo

8 pimientas

Aceite vegetal, el necesario

1. Mezcla la masa con el polvo para hornear, agrega un poco de agua y sal y amasa hasta dejarla suave, como si fueras a hacer tortillas. Añade el queso rallado y revuelve muy bien. Deja reposar mientras preparas el resto de los ingredientes. 2. Licua el jitomate con la cebolla, ajo, consomé, pimientas y un poco de agua. Cuela y vierte dentro de una cacerola con 2 cucharadas de aceite caliente. Agrega suficiente agua y deja que hierva, añade el perejil y cocina a fuego medio. 3. Forma bolitas pequeñas con la masa y fríelas en una cazuela con aceite bien caliente, hasta que se doren. Colócalas sobre un plato con toallas de papel para eliminar el exceso de grasa. 4. Incorpora las bolitas de masa a la olla con el caldillo y deja que hiervan de 10 a 15 minutos.

