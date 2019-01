Torta de cocoa y chocolate Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 16 La torta se prepara con una mezcla de galletas Marías, mantequilla y cocoa, y se forma en capas cubiertas de crema batida con chocolate. Ingredientes 1 taza de azúcar

½ taza de cocoa

¼ de cucharadita de canela, molida

1/3 de taza de manteca vegetal

½ taza de licor de café 1 paquete de galletas Marías

¼ de taza de mantequilla

2 cucharaditas de azúcar

2 tazas de crema batida

Coloca el azúcar, cocoa, canela, manteca vegetal y licor de café en una cacerola a fuego bajo. Cocina, sin dejar de batir, hasta que obtener una mezcla suave y cremosa. Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente. 2. Muele las galletas Marías en la licuadora o procesador de alimentos y mézclalas con la mantequilla y el azúcar en un tazón grande. Incorpora ¾ de taza de mezcla de cocoa, moviendo con una pala de madera. Deja reposar la mezcla durante 1 hora. 3. Divide la pasta en 4 partes, aplánalas como si fueran galletas y colócalas en moldes redondos de 8 pulgadas de diámetro. 4. Hornea en el horno precalentado a 180° centígrados entre 10 y 15 minutos o hasta que al insertar el palillo el centro de la "galleta" salga limpio. Deja enfriar a temperatura ambiente. 5. Revuelve la crema batida con el resto de la mezcla de cocoa. 6. Unta la primera galleta con la crema de cocoa y coloca encima otra galleta. Repite el procedimiento hasta terminar con la última galleta y la crema de cocoa. Deja reposar durante varias horas y adorna con los chocolatitos.

