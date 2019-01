Croquetas de pollo con elote Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 La pasta de estas croquetas se forma con una mezcla de pollo, granos de elote y leche. La receta toma un poco de tiempo, pero en realidad se trata de un platillo bastante sencillo. Ingredientes 1/2 pollo

1/2 cebolla

1 diente de ajo

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de harina

1 taza (250 mililitros) de leche caliente 2 tazas de granos de elote, cocidos en casa o de lata, escurridos

1 yema de huevo, batida

1/2 taza de harina

1 huevo entero, batido

1 taza de pan molido

1. Coloca el pollo, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado, entre 20 y 25 minutos. Una vez listo, separa la carne del hueso y la piel y pícala bien. 2. Calienta la mantequilla en una sartén a fuego bajo, agrega 3 cucharadas de harina y cocina, moviendo constantemente, hasta que la harina se haya dorado. Incorpora poco a poco la leche y cocina durante 5 minutos sin dejar de mover y cuidando que no se formen grumos. 3. Añade el elote, la yema de huevo y la carne de pollo picada. Mezcla bien y cocina un par de minutos a fuego medio hasta que todo se haya calentado. 4. Pasa la mezcla a un recipiente limpio, tapa y refrigera durante por lo menos 1 hora. Luego sácala del refrigerador y forma las croquetas del tamaño deseado. 5. Pasa las croquetas por el harina, sumérgelas en el huevo y empanízalas con el pan molido. Fríelas en aceite bien caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. 6. Sirve las croquetas con salsa mexicana y acompaña con una ensalada fresca.

