Caldo de pescado con zanahoria y chayote Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Tu pescado favorito en un caldo con cebolla, pimienta, zanahoria, chayote y jitomate, sazonado con consomé de camarón y chiles chipotles adobados. Ingredientes 1 pescado entero de 1 kilo, lavado y rebanado

1 cabeza extra de pescado, lavada

1 cebolla, cortada en medias lunas delgadas

1 pimiento morrón verde, sin venas ni semillas y en rajas

4 zanahorias chicas, peladas y rebanadas

1 chayote, pelado y en cubos 1 kilo de jitomate, picado

3 cucharadas de aceite vegetal

2 litros de agua

2 cubos de consomé de camarón

Chile chipotle adobado, al gusto

1. En una sartén amplia calienta el aceite a fuego medio-alto y sofríe la cebolla, pimiento, zanahoria y chayote. 2. Cuando la cebolla se vea transparente agrega el jitomate y cocina la mezcla hasta que éste cambie de color. Añade el agua y deja que suelte el hervor. 3. Agrega entonces el pescado, consomé de camarón y chile chipotle. Deja que todo hierva de nuevo, baja el fuego a medio-bajo y cocina durante 15 minutos o hasta que el pescado esté bien cocido y los sabores perfectamente integrados. 4. Rectifica la sazón, retira del fuego y sirve este delicioso caldo con gotas de jugo limón.

