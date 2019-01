Camarón en salsa verde Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Los camarones frescos se cocinan en ujna salsa de tomates verdes asados con chile serrano fresco y papas. Un platillo práctico y sustancioso. Ingredientes ½ kilo de tomates verdes

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

Chile serrano, al gusto

1 cucharada de aceite

1 ½ tazas de agua, o la necesaria 1 pizca de bicarbonato

3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos

½ kilo de camarones, pelados

1 cucharada de perejil picado

Cómo hacerlo 1. Calienta un comal o sartén a fuego medio y tuesta los tomates, volteando de vez en cuando, hasta que se hayan quemado un poco y estén suaves por dentro, aproximadamente 10 minutos. 2. Licua los tomates asados junto con el ajo, la cebolla y el chile. Fríe en una sartén con 1 cucharada de aceite caliente hasta que la salsa sazone. 3. Añade 1 ½ tazas de agua y una pizca de bicarbonato. Deja que hierva, agrega las papas y cocina hasta que éstas se hayan ablandado, entre 15 y 20 minutos. 4. Cuando las papas se hayan cocido, agrega los camarones y el perejil y sazona con sal y pimienta al gusto. Hierve sólo hasta que los camarones hayan tomado un color rosa, aproximadamente 3 minutos. Sirve caliente.

